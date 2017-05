Harga Bawang Putih Melonjak Tajam

Metrotvnews.com, Palembang: Harga bawang putih terus meroket. Di Pasar 26 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, bawang putih yang sebelumnya Rp45 ribu per kilogram, kini dijual Rp65 ribu per kilogram.



"Saya biasa membeli bawang putih di Pasar Induk Jakabaring. Di sana harganya Rp 55 ribu per kilogram. Jadi, terpaksa saya jual Rp65 ribu per kilogram karena hitungan ongkos bensin dan lain sebagainya," kata Dini, pedagang di Pasar 26 Ilir, Rabu 17 Mei 2017.

Dini mengatakan, dirinya mengurangi pembelian bawang puth sejak harganya meroket. Ia yang biasanya membeli 20 kilogram bawang putih, kini hanya membeli 10 kilogram."Sebelum harganya naik, sehari biasnaya langsung habis dijual. Tapi, sekarang dua hari baru habis," terangnya.Menurut Dini, bawang putih hanya bahan pelengkap. Sehingga, masyarakat terkadang memilih tidak membeli bawang putih. Apalagi jika harganya sedang melambung."Kadang pembeli hanya membeli seperempat kilogram, kadang hanya membeli se 100 gram. Yang jelas, pembeli tidak pernah membeli satu kilogram," katanya.Sementara, harga bahan pokok lainnya cenderung stabil. Bawang merah masih bertahan di harga Rp34 ribu per kilogram, bawang bombai Rp15 per kilogram, cabai merah Rp30 ribu per kilogram, dan cabai rawit Rp34 ribu per kilogram.(NIN)