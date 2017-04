Masih Ada Ritel belum Terapkan Harga Eceran Tertinggi

Metrotvnews.com, Medan: Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pada tiga komoditi yang berlaku untuk ritel seluruh Indonesia. Tapi di Medan, Sumatera Utara, masih ada ritel yang menjual tiga komoditi tak sesuai dengan HET.



Penetapan HET itu berlaku pada gula pasir sebesar Rp12.500 per Kg, minyak goreng Rp11 ribu per liter, dan daging kerbau beku Rp80 ribu per Kg. Harga itu berlaku mulai Senin 10 April 2017.

Pantauan Metrotvnews.com, Kamis malam 13 April 2017, toko ritel Alfamart di Jalan Kaya Jaya Medan menjual minyak goreng dengan harga Rp15 ribu hingga Rp16.500 per liter. Sementara harga gula pasir kemasan isi 750 Gram dijual dengan harga Rp13 ribu.Kondisi serupa juga ditemukan pada toko ritel lain di jalan yang sama. Kedua toko ritel itu tak menjual daging beku.Corporate Communication Alfamart Branch Medan, Eris Estrada Sembiring, mengatakan perusahaan ritelnya menerapkan HET. Itu berlaku pada Alfamart di seluruh Indonesia."Kita berharap kebijakan itu efektif dan saling menguntungkan. Apalagi kebijakan ini juga untuk menekan angka inflasi, mungkin pemerintah memandang perlu ada penyetaraan HET untuk pelaku usaha," kata Eris.Eris menegaskan Alfamart berkomimen mendukung penetapan kebijakan pemerintah. Kerja sama pemerintah dengan produsen maupun distributor untuk menjaga stabilitas hargaEris berharap penerapan HET juga dibarengi dengan persediaan yang memadai dan merata. Sehingga masyarakat maupun pedagang pun mendapat manfaat dari penerapan pola ini.Sementara itu di pasar tradisional Petisah Medan dan Simpang Limun Medan, harga jual gula curah yaitu Rp12.500 per Kg dan gula kemasan Rp16 ribu per Kg. Sedangkan harga jual minyak goreng curah mulai dari Rp11 ribu hingga Rp12 ribu per Kg dan minyak goreng kemasan mulai Rp13 ribu sampai dengan Rp15 ribu per liter. Harga daging sapi segar dijual Rp110 ribu per Kg.Teguh, pedagang di Pasar Simpang Limun Medan, mengatakan harga minyak goreng dan gula masih stabil. Namun biasanya harga naik menjelang Ramadan."Kita enggak tau nantinya bagaimana. Karena saat Ramadan, kebutuhan masyarakat tinggi," ungkap Teguh.(RRN)