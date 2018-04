Bekraf Persiapkan Startup Pancing Modal Non-Perbankan

Padang: Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bersinergi dengan pihak swasta untuk mempersiapkan startup di Indonesia untuk mendapatkan pembiayaan non-perbankan. Modal jadi salah satu kendala pengusaha rintisan (startup) dalam memulai maupun mengembangkan usaha.



Bekraf mengundang sejumlah pakar dan pemangku kepentingan dunia startup menjelaskan cara mendapatkan pembiayaan non-perbankan. Salah satunya lewat "Get Funded, Startup Mentoring to Access Financing" di Hotel Grand Inna Padang, Sumatera Barat, Selasa, 3 April 2018.



Penulis buku Get Funded Now, Nalin Singh, menyebut startup harus riset investor potensial secara online.

"Ekspektasi investor adalah pengembalian investasi mereka. Sehingga, startup harus berusaha mendapatkan kepercayaan investor untuk mendanai usaha mereka," kata Nalin Singh dalam pelatihan.Direktur Akses Non Perbankan Bekraf Syaifullah menyebut startup juga harus menjalin koneksi dengan investor dan pebisnis startup lain. Terutama untuk mendapatkan informa."Kami berharap Get Funded membantu startup bersiap mengakses investor sesuai dengan tahapan bisnis mereka. Sehingga, mereka lebih dipercaya sumber permodalan non-perbankan dan mendapatkan investor," kata Syaifullah.Bekraf mendampingi startup untuk seluruh tingkat kemampuan, mulai dari pemula hingga yang sudah memiliki produk. Salah satunya lewat program BACKUP BASIC yang ditujukan bagi peserta perorangan yang membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kesiapan mereka.Sedangkan BACKUP START ditujukan untuk peserta yang sudah memiliki tim dan mempunyai ide serta memiliki rencana membangun startup. Kurikulum yang diberikan berupa teknis pemrograman android dan back-end php, creative desain ui/ix, dan tentunya bisnis.Sedangkan BACKUP JOUNEY ditujukan ke startup yang telah beroperasi untuk mengikuti program pendampingan lanjutan dan link-and-match dengan mitra strategis.Bekraf memfasilitasi 127 peserta yang meliputi mahasiswa UNAND, UNP, dan pengusaha rintisan (startup) untuk dibekali pengetahuan tentang pembiayaan non-perbankan yang bisa dijadikan alternatif pembiayaan dalam ekspansi usaha.(SUR)