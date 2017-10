Konsumsi Dexlite di Sumut Meningkat

Metrotvnews.com, Medan: Konsumsi bahan bakar jenis Dexlite di Sumatera Utara terus meningkat sejak kehadirannya pada Juni 2016. Berdasarkan data konsumsi rata-rata penyaluran Dexlite, pada 2016 tercatat 32 kilo liter (kl) per hari dan meningkat 50 persen pada tahun berjalan di 2017 hingga mencapai 48 kl per hari di Sumut.



Area Manager Communication and Relations Sumbagut Rudi Ariffianto mengatakan, peningkatan terjadi karena kesadaran masyarakat akan manfaat penggunaan bahan bakar berkualitas.

"Apresiasi kami untuk konsumen karena kehadiran Dexlite di Sumut mendapat respons positif. Produk Dexlite menjadi alternatif pilihan bagi konsumen yang menginginkan varian bahan bakar diesel berkualitas dan ramah lingkungan", kata dia di Medan, Sumatera Utara, Senin 9 Oktober 2017.Rudi menjelaskan, awalnya Dexlite hanya tersedia di sembilan SPBU di Sumut. Sembilan SPBU itu ada di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai.Saat ini, outlet Dexlite sudah mencapai 149 SPBU dan akan terus bertambah di SPBU lainnya di Sumut seiring dengan peningkatan pengguna Dexlite. Tak salah masyarakat menggunakan Dexlite dengan angka cetane (cetane number) 51 dan kandungan sulfur maksimal 1.200 ppm. BBK ini mempunyai keunggulan dapat membuat mesin lebih bertenaga‎ dan lebih ramah lingkungan dengan emisi hasil pembakaran yang rendah.(NIN)