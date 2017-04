Harga Bawang Putih Melonjak Naik di Medan

Metrotvnews.com, Medan: Harga bawang putih di Medan, Sumatera Utara, melonjak naik. Di Pasar Petisah dan Pasar SimpangLimun, bawang putih yang sebelumnya Rp30 ribu per kilogram, kini dijual Rp45 ribu hingga Rp46 ribu per kilogram.



Melonjaknya harga disebabkan pasokan bawang putih lokal yang kian menipis. Bahkan, pedagang terpaksa menjual bawang putih impor asal Tiongkok untuk mencukupi permintaan konsumen.

"Bawang lokal setahu saya tidak ada lagi," kata Nur, pedagang di Pasar Simpang Limun, Medan, Jumat 28 April 2017.Menurut Nur, kenaikan harga bawang putih terjadi sejak sepekan terakhir. "Sudah seminggu ini stok bawang putih dari distributor sedikit. Karena itulah, harga bawang putih di mana-mana naik," lanjutnya.Senada, M. Pasaribu menuturkan jika harga bawang melonjak karena kurangnya pasokan. Berkurangnya pasokan, berbanding terbalik dengan permintaan yang tinggi."Sekarang bawang putih saya jual Rp45 ribu per kilogram. Tapi, kalau pasokannya makin sedikit, bisa makin tinggi harga bawang putih," jelas pedagang di Pasar Petisah, Medan, itu.Meski harga bawang putih melonjak tajam, namun harga sejumlah komoditas justru turun. Misalnya, cabai merah yang biasa dijual Rp20 ribu per kilgram, kini hanya dihargai Rp12 ribu hingga Rp13 ribu per kilogram. Sedangkan, cabai hijau yang sebelumnya Rp12 ribu per kilogram, kini menjadi Rp8 ribu per kilogram.(NIN)