Agen Wisata Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Johor

Batam: Aneka destinasi wisata yang dimiliki Malaysia saat ini mendorong otoritas negeri Jiran itu gencar berpromosi. Di antaranya mengundang ratusan anggota Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) dari berbagai wilayah di Indonesia untuk datang ke Johor, Malaysia.



Undangan yang difasilitasi oleh Johor Tourism tersebut tak disia-siakan ASITA. Bahkan untuk menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pihak Johor Tourism, ASITA menggelar kegiatan Famtrip ASITA ke Johor, Malaysia.

Rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang anggota ASITA dari seluruh wilayah di Indonesia akan bertolak ke Johor, Rabu, 12 September 2018."Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata antar dua negara, khususnya Johor dan Indonesia," ungkap Hanny, Wakil Ketua Humas DPP ASITA yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD ASITA Kepulauan Riau, Selasa, 11 September 2018.Hanny mengatakan, kegiatan Famtrip ASITA ke Johor berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 12-15 September mendatang. ASITA menyambut baik undangan Johor Tourism. Dia juga mengatakan kegiatan ini bukan pertama kali dilakukan ASITA."Sebelumnya kami juga sudah pernah memenuhi undangan serupa. Diharapkan, dengan kegiatan ini, kerja sama antara ASITA dan pihak pariwisata Johor dapat terus ditingkatkan," ujarnya.Johor Tourism akan memperkenalkan destinasi-destinasi pariwisata ke ASITA. Komunikasi Bussiness-to-Bussiness (B2B) ke depannya akan digelar, misalnya saling memperkenalkan destinasi wisata masing-masing."Biasanya, kami yang diundang hanya sebagai buyer. Tapi kali ini, anggota ASITA juga bisa jualan destinasi wisatanya," ujar Hanny lagi.Kegiatan Famtrip ASITA kali ini terkesan lebih spesial. Pasalnya, kegiatan ini akan dihadiri oleh Asnawi Bahar, Presiden ASITA dan juga dihadiri oleh YB Liow Cai Tung, Exco Pelancongan Johor atau Menteri Pariwisata Johor."Selain Presiden ASITA, beberapa pengurus dan ketua ASITA daerah lain juga akan hadir. Seperti, Ketua ASITA Jawa Barat, Maluku, Kalimantan Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Papua," jelas Hanny.Kegiatan ini juga akan diikuti oleh MATTA, asosiasi agen perjalanan Malaysia, persatuan JTA, MAH, golf dan pemangku kepentingan pariwisata lainnya.(SUR)