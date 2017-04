Pertamina Setorkan Rp742 Miliar PBBKB ke Pemprov Sumut

Metrotvnews.com, Medan: Setoran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) tahun 2016 sebesar Rp742 miliar telah diserahkan PT Pertamina ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jumlah setoran mengacu pada penjualan produk BBM penugasan serta Solar industri.



General Manager PT Pertamina MOR I-Sumbagut Eldi Hendry, menyebut setoran itu merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan PT Pertamina atas UU No 28 tahun 2009 dan Pergub Sumut No 26 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Untuk laporan penyetorannya kita sampaikan melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian laporan per segmen, per produk, per kabupaten kota setiap bulannya," jelas Eldi dalam Rapat Dengar Pendapat PT Pertamina dengan DPRD Sumatera Utara, Selasa 4 April 2017.Dalam proses penjualan, lanjut Eldi, Pertamina menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Termasuk juga dalam hal penarikan pajak yang beroperasi secara terintegrasi. Serta setiap pelaporan pajak Pertamina telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.Eldi Hendry juga menyinggung penjualan Pertalite yang meningkat di tahun 2016. Ia menerangkan, kenaikan tren konsumsi Pertalite disebabkan banyaknya masyarakat yang beralih ke Pertalite dengan kadar oktan 90.Di Sumut, penyaluran Pertalite pada awal peluncuran pada Januari sebanyak 4.496 KL, ternyata minat masyarakat tinggi dan positif. Sehingga, mengalami peningkatan sampai 69.977 KL pada akhir 2016."Saat ini Pertamina memberikan pilihan varian BBK untuk masyarakat terdiri dari Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Pertamina tetap menjamin bahwa produk penugasan seperti Premium dan Solar tetap tersedia di Sumut," pungkas Eldi.(SAN)