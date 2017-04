HET Tiga Komoditas Sudah Diterapkan di Batam

Metrotvnews.com, Batam: Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pada tiga komoditas, yaitu gula, minyak goreng, dan daging. Sejumlah toko ritel di Batam mulai menjual tiga komoditas tersebut sesuai HET yang ditetapkan.



HET yang ditetapkan, yaitu gula pasir Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp11 ribu per liter, dan daging sapi beku Rp80 ribu per kilogram. Ketentuan itu berlaku mulai Senin 10 April 2017.

Pantauan Metrotvnews.com, Indomaret dan Alfamart di Batam sudah menjual gula pasir dan minyak goreng kemasan sesuai HET. Harga tersebut mulai diberlakukan tiga hari terakhir."Harganya ikut ketentuan pemerintah. Namun, beberapa jenis minyak goreng harganya bervariatif," kata Nisa, karyawan Indomaret Bida Asri 1, Batam Centre, Batam, Riau, Jumat, 14 April 2017.Untuk sementara, HET hanya berlaku untuk toko ritel modern. Kebijakan ini dinilai akan efektif menekan harga di pasar.(NIN)