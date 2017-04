Mahasiswa IKIP Gunungsitoli Demo Tolak Kenaikan Uang Kuliah

Metrotvnews.com, Gunungsitoli: Puluhan mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gunungsitoli demo menolak kenaikan uang kuliah dan uang pengembangan yang akan diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Aksi nyaris ricuh saat seorang petugas keamanan kampus menolak mahasiswa memasuki kantor yayasan.



"Kami sebagai mahasiswa meminta klarifikasi dan penjelasan soal uang kuliah dan uang pengembangan mahasiswa yang sangat tidak masuk akal kenaikannya," kata Berkat Jaya Gulo, pimpinan aksi, di Jalan Yos Sudarso, Ombolata Ulu, Gunungsitoli, Sumatera Utara, Sabtu, 8 April 2017.

Berkat mengatakan, kenaikan uang kuliah dan pengembangan kampus tidak sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang disediakan. "Kami curiga, kenaikan uang kuliah di IKIP Gunungsitoli sengaja dipaksakan demi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat Nias yang semakin merosot," lanjutnya.Uang kuliah, lanjut Berkat, semula Rp 1,350 juta per semester. Nantinya, uang kuliah naik menjadi Rp2 juta per semester. Uang pengembangan juga naik, dari Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,5 juta per tahun.Mahasiswa menuding pimpinan IKIP Gunungsitoli dan yayasan menjadikan kampus sebagai lahan bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Karenanya, mahasiswa pun dijadikan korban permainan.Kepala Tata Usaha Yaperti Nias Emanuel Hura mengatakan, keluhan mahasiswa akan disampaikannya kepada pengurus yayasan. Saat ini, ketua dan sekretaris yayasan sedang dinas luar daerah.Emanuel meminta mahasiswa bersabar. Ia berjanji akan membicarakan kepada pengurus yayasan agar duduk bersama untuk membahas tuntutan mahasiswa.(NIN)