Besok, Driver Online di Surabaya Batal Demo

Metrotvnews.com, Surabaya: Ribuan pengemudi transportasi online di Jawa Timur berencana berunjuk rasa pada Kamis 6 April 2017. Namun rencana itu batal.



Sekretaris Jenderal DPD Asosiasi Driver Online Jatim Amir Maksum membenarkan soal pembatalan rencana unjuk rasa. Sebagai gantinya, perwakilan driver online bakal berdialog dengan Gubernur Jatim Soekarwo pada Senin 10 April 2017.

"Pak Kapolrestabes Surabaya (Kombes M Iqbal) berjanji memediasi, mempertemukan kami dengan Gubernur untuk menyampaikan aspirasi," kata Amir di Surabaya, Rabu 5 April 2017.Amir menegaskan ia dan teman-temannya menyetujui pemberlakuan aturan dan payung hukum tentang angkutan online. Hanya saja, lanjutnya, beberapa poin di revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 memberatkan driver online.Beberapa di antaranya yaitu tarif atas dan bawah serta uji kir. Mereka juga keberatan dengan kuota angkutan online sebanyak 4.445 unit."Intinya pertemuan itu untuk menyampaikan aspirasi dan meminta keadilan pada Pak Gubernur," ungkap Amir.Amir mengatakan driver online mengeluh soal tarif batas bawah. Sebab, sebagian besar pemilik kendaraan masih kredit mobil.Bila pemerintah menerapkan tarif batas bawah sebesar Rp3.500 per Km, Amir menilai itu tak adil. Sebab tarif itu lebih rendah ketimbang angkutan konvensional yang memberlakukan tarif Rp4.200 per Km."Sementara pengemudi angkutan online kebanyakan masih ngredit, bagaimana mereka bisa bayar kredit kalau tarifnya segitu," tandasnya.Pemprov Jatim sudah siap menerbitkan peraturan tentang angkutan online dalam bentuk Pergub. Ada enam poin yang menjadi titik berat dalam peraturan gubernur (pergub) Jatim menyangkut pengoperasian angkutan sewa khusus beraplikasi daring.Pertama, tentang tarif. Tarif batas bawah ditetapkan Rp3.450 per kilometer, sedangkan tarif batas atas diserahkan pada mekanisme pasar. Kedua, tentang STNK. STNK kendaraan masih diperkenankan atas nama pribadi (Pergub 78 tahun 2015) tetapi didaftarkan pada badan usaha.Ketiga, mengatur penyelenggaraan usaha, di antaranya pemesanan hanya dilakukan melalui aplikasi dan tidak diizinkan menaikkan penumpang di jalan, di tempat-tempat publik, seperti terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan rumah sakit.Keempat, mengatur kepengusahaan, yakni perusahaan penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat serta harus melaporkan kegiatan usaha setiap bulan kepada dinas perhubungan.Kelima, tentang penyedia aplikasi, yakni harus mendapat persetujuan dari gubernur, serta wajib membuka kantor cabang minimal di ibu kota provinsi. Akses aplikasi hanya diberikan pada kendaraan yang sudah beriizin.Poin terakhir mengatur tentang kuota. Di Jatim hanya boleh ada 4.445 unit kendaraan angkutan daring. Setiap armada diberikan logo stiker kuning dengan simbol yang telah ditetapkan oleh pemerintah.(RRN)