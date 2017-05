BP Batam Siapkan Pengganti Pejabat Pelabuhan Batam Pungli

Metrotvnews.com, Batam: Badan Pengusahaan (BP) Batam segera menunjuk pelaksana tugas untuk mengantikan Kepala Satker Kantor Pelabuhan Laut Batam yang ditangkap Tim Saber Pungli Polda Kepri.



"Dalam pekan ini kami akan menunjuk pelaksana tugas Kepala Satker Kantor Pelabuhan Laut agar pelayanan di pelabuhan dapat berjalan baik," kata Deputi IV BP Batam, Purba Robert M Sianipar di Gedung Marketing BP Batam, 10 Mei 2017.

Robert mengatakan, BP Batam mengapresiasi upaya Tim Saber Pungli mengungkap pungutan liar di Pelabuhan Batuampar Batam. Pihaknya menyesalkan perbuatan AS sebagai Kepala Satker Pelabuhan Laut Batam, terlebih AS baru tiga bulan menjabat di kantor tersebut."Padahal kami selalu ingatkan agar seluruh jajaran BP Batam tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Kalau ada yang terbukti melanggar, pimpinan pasti menindak tegas," ujarnya.Sebagai aparatur sipill negara (ASN), AS seharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut. Terlebih, sambung Robert, pemerintah sudah memberikan perhatian yang cukup terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai, termasuk di antaranya pemberian remunerasi.Pascapenangkapan tersebut, BP Batam akan mengevaluasi jajaran dan pelayanan di Satker Kantor Pelabuhan Laut Batam."Pasti akan kami evaluasi agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Bila ada lagi pegawai yang berani bermain, tentunya akan ditindak tegas," ujarnya. Saat ini, BP Batam belum dapat mengambil keputusan terkait pemberian sanksi terhadap AS.Robert mengatakan BP Batam akan memantau jalannya proses hukum. Namun yang pasti, kata dia, sanksi tetap akan diberikan kepada AS. "Tahapan atau prosesnya ada dan kami mengikuti proses tersebut sebelum menjatuhkan sanksi," pungkasnya.Kepala Satker Kantor Pelabuhan Laut Batam berinisial AS ditangkap Tim Saber Pungli Polda Kepri. Dalam operasi tangkap tangan, AS kepergok menerima pungutan dari PT Lautan Jaya Sukses (LJS), Senin 7 Mei 2017.Tersangka menerima pungutan sebesar Rp10 juta di samping Hotel Nagoya Plaza Batam. Kemudian tim membekuk tersangka di area parkir samping Hotel Planet Holiday.Selain itu, polisi mengamankan dua orang di dalam mobil AS yaitu FN dan MA. Keduanya berstatus sebagai saksi.(ALB)