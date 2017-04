2.885 Polisi Siap Amankan May Day di Sumut

Metrotvnews.com, Medan: Polda Sumut akan menerjunkan 2.885 personel untuk pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Senin 1 Mei 2017. Jajaran kepolisian di Sumut siap mengamankan hajat buruh dari luar kota dan dalam kota yang akan melakukan aksi unjuk rasa nantinya.



"Rinciannya Polda Sumut 657 personel dan satuan tugas wilayah 2.228 personel," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, Kamis 27 April 2017.

Rina mengatakan, aksi May Day yang akan diikuti beberapa aliansi buruh itu tak hanya terpusat di Kota Medan, tapi juga sejumlah daerah di Sumut. Di Medan diperkirakan aksi May Day akan diikuti 900 orang buruh, di Kabupaten Deli Serdang diperkirakan diikuti 1.150 buruh."Lalu di Kabupaten Labuhan Batu diikuti 7 elemen yang diperkirakan ada 2.000 orang, di Kabupaten Tapanuli Utara estimasi massa berkisar 700 orang dan di Kota Pematang Siantar diperkirakan diikuti 500 orang," jelas Rina.Dia mengatakan, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan para buruh berdasarkan laporan yang diterima bervariasi, seperti pawai, hiburan, unjuk rasa damai, pernyataan sikap pekerja buruh untuk merayakan May Day 2017 hingga kegiatan bakti sosial berupa donor darah."Perkiraan kerawanan yang kemungkinan terjadi di lokasi konsentrasi massa adalah sabotase, penembak gelap, teror bom, aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan cara kurang santun, melempar dan memaki petugas," ucap Rina.(ALB)