Harga Telur Ayam di Pekanbaru Tembus Rp47 Ribu per Papan

Pekanbaru: Harga telur ayam di Pekanbaru melonjak dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, satu papan telur ayam (30 butir) sudah menyentuh harga Rp47 ribu. Sepekan sebelumnya, harga satu papan telur ayam berkisar Rp35 ribu.



Sejumlah pedagang telur ayam yang ditemui Medcom.id mengaku, kenaikan harga telur ayam sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Hanganya terus naik hingga menyentuh Rp46 ribu hingga Rp47 ribu per papan.

"Sudah hampir sepuluh hari ini harga telur ayam naik. Hari ini, harga satu papannya Rp47 ribu. Sebelumnya sekitar Rp38 ribu hingga Rp40 ribu per papan," ujar Dewi, pedagang telur ayam di Pasar Kodim, Selasa, 17 Juli 2018.Meski melonjak, animo warga membeli telur masih tinggi. Per harinya, Dewi bisa menjual 20 papan telur ayam. "Penjualannya normal seperti hari biasa, karena pembeli lagi butuh telur untuk keperluan sehari-hari," ujarnya.Hendra, pedagang lainnya juga mengaku, kenaikan harga telur ayam sudah dirasakan hampir dua pekan terakhir. Harga telur terus merangkak naik hingga menyentuh Rp46 ribu-Rp47 ribu per papan. Untuk ukuran besar bisa menyentuh Rp48 ribu per papan."Kami membelinya dengan harga tinggi, mau tidak mau kami juga menyesuaian harganya dengan harga pasar, yakni Rp47 ribu per papan," akunya. Ia tidak mengetahui persis alasan kenaikan harga telur. Namun informasi yang dia dapatkan, kenaikan harga pakan berimbas pada naiknya harga telur, termasuk ongkos transportasi.Wawan, pedagang telur ayam di Pasar Ramayana, Pekanbaru, juga mengaku menjual telur ayam seharga Rp47 ribu per papan. Telur yang dia jual didatangkan dari Medan, Sumatera Utara (Sumut). "kami membelinya di Sumut dan dijual di sini. Harga pakan naik. Ongkos transportasi juga menyumbang kenaikan harga tersebut," ujarnya.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Ingot Ahmas Hutasuhut membenarkan ada kenaikan harga telur ayam di Pekanbaru. Kenaikan tersebut diakui sudah terasa sejak sepekan terakhir.Ingot mengatakan, salah satu penyebab naiknya harga telur ayam akibat mahalnya biaya operasional di tingkat peternak. Sehingga bderimbas pada harga jual di pasaran."Kenaikan juga dipicu oleh harga pakan ayam petelur yang juga naik. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah jenis suplemen tertentu yang merangsang ayam petelur ini dilarang untuk digunakan. Karena diduga berbahaya bagi konsumen," ujarnya.Akibat mahalnya harga pakan ditambah biaya operasional, termasuk transportasi, sambung Ingot, membuat harga telur ayam di pasaran melonjak. "Sulit memprediksi kapan harganya bisa normal lagi. Kalau harga pakannya nantinya turun, telur juga akan ikut turun. Tapi agak sulit diprediksi karena harga pakan berpengaruh pada harga dolar," jelasnya.(ALB)