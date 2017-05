Batam Target Dikunjungi 2 Juta Wisman

Metrotvnews.com, Batam: Pemerintah pusat memberi perhatian besar pada sektor pariwisata Batam, Provinsi Kepri. Kota ini ditarget dapat menyumbang 2 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2017.



Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Tafsir, mengatakan, Batam merupakan salah satu penyumbang terbesar kunjungan wisman ke Indonesia. Apalagi Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepri.



"Wilayah ini (Batam), bersama Jakarta dan Bali, menyumbang 95 persen dari total kunjungan wisman ke Tanah Air. Tak heran bila Menteri Pariwisata menginisiasi tiga wilayah, Jakarta, Bali, dan Batam sebagai pintu gerbang utama masuknya wisman dari berbagai negara," kata Tafsir dalam kegiatan bertajuk Batam Tourism Business Forum and Exhibition, di Harris Hotel Batam, Jumat, 12 Mei 2017.



Ia menyatakan, Batam punya keistimewaan, selain memiliki bandara sebagai pintu masuk wisman, kota ini juga punya lima pelabuhan internasional. Lima pelabuhan itu, Pelabuhan Feri Internasional Batam Centre, Harbour Bay, Sekupang, Marina City, dan Nongsa.



"Keunggulan lain yang dimiliki Batam karena berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia, dua negara dengan perekonomian yang kuat. Keunggulan-keunggulan inilah yang dapat dimanfaatkan untuk menarik sebanyak-banyaknya wisman," kataTafsir.



Untuk menggenjot jumlah kunjungan wisman, Batam diharapkan dapat mengelola sejumlah destinasi wisata yang dimiliki. Tidak hanya destinasi wisata belanja dan kuliner, tetapi juga wisata alam dan maritim.



"Batam cukup dikenal dengan wisata belanja dan kulinernya. Tetapi itu tidak cukup, destinasi-destinasi wisata lainnya harus terus dikembangkan. Bila perlu mengajak investor untuk mengembangkan sektor atau destinasi wisata lainnya, terutama wisata maritim," ujarnya.



Sekadar diketahui, Batam memiliki beberapa objek wisata, seperti; kawasan wisata Jembatan Barelang, Camp Vietnam, resort di Nongsa, wisata pantai, dan sarana olahraga seperti lapangan golf bertaraf internasional.



Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam, Pebrialin, mengatakan, ada dua agenda pariwisata bertaraf internasional yang diadakan dalam waktu dekat, yakni; Tour de Barelang dan Batam Jazz and Fashion.



"24 negara sudah menyatakan kesediaannya mengikuti Tour de Barelang yang diselenggarakan besok (Sabtu, 13 Mei 2017). Di saat bersamaan, yakni Sabtu-Minggu Batam juga menggelar Batam Jazz and Fashion yang dipusatkan di Radisson Hotel and Convention Centre," ujarnya.



Pebrialin menambahkan, tahun ini Batam menargetkan dikunjungi 1,7 juta wisman. Jumlah tersebut diharapkan dapat menyentuh angka 2 juta wisman seiring upaya Pemko Batam menggelar sejumlah event bertaraf internasional. "Untuk secara keseluruhan wilayah Kepri ditargetkan dikunjungi 2,5 juta wisman," ujarnya.



Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan, Kadin Batam turut berperan untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Batam. Di antaranya, bersinergi dengan stakeholders terkait untuk menggelar beberapa iven bertaraf internasional.



"Kami harapkan, acara ini mampu melahirkan gagasan dan terobosan dalam mengembangkan sektor pariwisata Batam. Ini juga menjadi momentum yang baik untuk membangun pertumbuhan ekonomi Batam, khususnya sektor pariwisata," ujarnya.

