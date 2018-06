KPU Sumut Tetapkan 5 Lembaga Pemantau dan 9 Lembaga Survei

Sumut: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan lembaga pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018.



"Benar, ada lima lembaga pemantau dan sembilan lembaga survei atau jajak pendapat penghitungan cepat hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang telah ditetapkan sesuai surat keputusan KPU," kata Komisioner KPU Sumut, Yulhasni, Selasa, 26 Juni 2018.

Menurut Yulhasni, lembaga ini hanya boleh mengumumkan hasil pemungutan suara setelah dua jam digelar pemungutan suara. Kalau sebelum dua jam pemungutan suara, hasilnya sudah diumumkan, tentu ada sanksi."Jadi sudah ada aturannya. Tetapi jika mereka mengeluarkan hasil survei sebelum pemilihan digelar, itu tidak bisa diberi sanksi, karena memang tidak ada ketentuannya," jelas Yulhasni.Seperti diketahui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut akan digelar pada Rabu, 27 Juni 2018. Ada dua pasangan yang maju pada Pilkada ini yakni pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) yang diusung 10 partai politik dan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) yang hanya diusung dua partai politik.-Lembaga Pemantau1. Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (lp3su)2.Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Hukum Biro Bantuan Hukum (UISU FH BBH)3.Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat4.Komite Independent Pemantau Pemilu5.Research Centre for Politics and Government Universitas Gajah Mada-Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan1.Indobarometer2.I News3.Voxpol Centre Research and Consulting4.PT Indikator Politik Indonesia5. Saiful Mujani Research and Consulting6. PT Citra Publik7.Populi Centre8.Cyrus Network9.Charta Politika(DEN)