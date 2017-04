Aiptu BE Bawa Putranya ke RS setelah Penembakan

Metrotvnews.com, Bengkulu: Penyesalan menyelimuti perasaan Aiptu BE yang tak sengaja menembak anaknya, BA, 14. Setelah mengantar jenazah putranya ke rumah sakit di Bengkulu, BE menghilang. Polisi menduga Aiptu BE menghilang karena menenangkan diri.



Penembakan terjadi pada Rabu dini hari 26 April 2017. BE tak sengaja menembak putranya karena mengira ada pencuri yang memasuki rumah.Setelah menyadari orang yang ia tembak adalah putranya, BE menyesal. Penyesalan kian menjadi karena putranya tewas."BE membawa anaknya ke RS Bhayangkara Polda Bengkulu. Ia lalu menyerahkan pistol ke salah satu kerabat. Kemudia ia pulang dan belum menyerahkan diri. Kemungkinan ia tengah menenangkan diri," kata Kapolres Bengkulu AKBP Andrian Indra Nurinta.Kini, jenazah diautopsi ke RS Daerah dr Muhammad Yunus Bengkulu. Kerabat dan rekan sekolah korban berjejer di kamar jenazah. Suasana duka menyelimuti rumah sakit.Sementara itu, penyidik tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah BE di Jalan Sumatera V, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Sedangkan keberadaan BE belum diketahui.Andrian mengatakan korban tewas tertembak di depan pintu kamarnya. Satu peluru menembus bahu hingga dada."Saat ini masih dilakukan autopsi terhadap korban dan proses pengangkatan proyektil," ujar Andrian.Andrian menegaskan penembakan itu terjadi secara tak sengaja. Dini hari tadi, BE mendengar bebunyian aneh dari dalam rumah.BE keluar dari kamar dan melihat sesosok mencurigakan. BE mengira pencuri memasuki rumah. BE mengambil pistol dari dalam kamar dan menembakkan peluru ke sosok tersebut. Saat kejadian, suasana gelap.Setelah menembak, BE menyalakan lampu. Ternyata orang yang ia tembak adalah putranya i."Yang ditembak itu adalah putranya yang diduga keluar kamar karena mau minum," terang Andrian.(RRN)