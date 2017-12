Pilot Malindo Air Berkelit saat Diminta Tes Urine

Batam: Pilot Malindo Air berinisial AS, ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri, Sabtu, 30 Desember 2017. AS positif mengomsumsi sabu dan membawa 1,9 gram sabu saat mendarat di Bandara Hang Nadim Batam sekitar pukul 13.00 WIB.



"Hasil tes urine pilot tersebut (AS) positif narkoba," ungkap Kepala BNNP Kepri, Richard Nainggolan kepada Medcom.id, Sabtu, 30 Desember 2017.

Richard menjelaskan, pilot AS sempat berkelit ketika diminta melakukan tes urine di Bandara Hang Nadim. Berbagai alasan diutarakan pilot tersebut agar menghindar dari tes urine terhadap seluruh awak pesawat."Dia sempat berkelit. Banyak alasan yang dia utarakan. Intinya supaya terbebas dari tes urine. Tetapi kami keukeuh menyuruhnya tes urine. Kalau memang tidak mengonsumsi (sabu), kenapa mesti takut?" jelasnya.Saat menjalani tes urine, petugas juga mendapati pilot AS membawa 1,9 gram sabu beserta alat hisap. Barang haram itu, kata Richard dibawa AS dari Malaysia."Sabu-sabu beserta bong atau alat hisap dibawa pelaku dari Malaysia. Dia baru saja mendarat usai menerbangkan pesawat rute Sabang (Malaysia)-Batam," ungkapnya.Untuk penyidikan lebih lanjut, pilot AS diamankan ke Kantor BNNP Kepri. Richard menambahkan bahwa petugas melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi tentang asal usul narkotika tersebut."Kami ingin tahu, dari mana dia mendapatkan barang itu dan sudah berapa lama ia mengomsumsi sabu.Pilot AS saat ini ditahan dan diperiksa petugas di BNNP Kepri," ujarnya.(ALB)