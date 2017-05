Ditangkap Tim Saber Pungli, AS Pejabat Baru di Satker Pelabuhan Batam

Metrotvnews.com, Batam: Tim Saber Pungli membekuk AS, Kepala Satuan Kerja Pelabuhan Laut Batam, Kepulauan Riau. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Sam Budigusdian mengatakan AS baru tiga bulan menjabat sebagai Kepala Satker Pelabuhan Laut Batam.



Baca: Polisi Sita Rp16 Juta Pungli Kepala Satker Kantor Pelabuhan Laut Batam

Kapolda menyayangkan tindakan AS sebagai pejabat baru. Seharusnya, AS mampu menata pelayanan di Pelabuhan Batu Ampar Batam. Terutama, saat kapal melakukan bongkar muat di pelabuhan."Pelabuhan adalah pintu gerbang perekonomian di kawasan FTZ Batam. Seharusnya pelayanan dipermudah, bukan justru memungut biaya di luar ketentuan," tegas Sam di Mapolda Kepri, Selasa 9 Mei 2017.Kapolda mengatakan ia mendapat banyak informasi mengenai keluhan pelayanan dan dugaan pungutan liar di pelabuhan. Seharusnya, ujar Kapolda, AS mampu membenahi itu.Sementara itu, Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan akan mengevaluasi pelayanan di Kantor Satker. Tim juga akan memeriksa pegawai kantor."Bisa jadi akan ada evaluasi menyeluruh, tak hanya pada pelayanan, tetapi juga terhadap para pegawainya. Terkait hal ini nanti ditindaklanjuti Bagian Kepegawaian BP Batam," kata Andi kepada Metrotvnews.com.Kepala Satker Kantor Pelabuhan Laut Batam berinisial AS ditangkap Tim Saber Pungli Polda Kepri. Dalam operasi tangkap tangan, AS kepergok menerima pungitan dari PT Lautan Jaya Sukses (LJS), Senin 7 Mei 2017.Tersangka menerima pungutan sebesar Rp10 juta di samping Hotel Nagoya Plaza Batam. Kemudian tim membekuk tersangka di area parkir samping Hotel Planet Holiday.Selain itu, polisi mengamankan dua orang dari dalam mbil AS yaitu FN dan MA. Keduanya berstatus sebagai saksi.(RRN)