Bulog Gelar Operasi Pasar di Palembang hingga Tiga Hari ke Depan

Metrotvnews.com, Palembang: Perum Bulog menggelar operasi pasar di Sumatera Selatan pada Kamis 18 Mei 2017. Kegiatan itu bertujuan mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok di Sumsel.



Kegiatan berlangsung di empat lokasi yaitu Pasar Cinde, Pasar Kilometer 5, Pasar Lemabang, dan Pasar 26 Ilir. Kegiatan berlangsung mulai hari ini hingga 21 Mei 2017.

"Bahan pokok yang dijual dalam OP ini bukan hanya bawang putih tetapi juga bahan pokok seperti minyak, beras dan lain sebagainya," kata Kepala Perum Bulog Divre Sumsel Babel, Bakhtiar AS.Bakhtiar mengatakan bakal menggelar pasar murah di depan Kantor Perum Bulog Divre Sumsel-Bangka Belitung di Palembang. Harga jual bahan pokok pun sesuai dengan harga eceran tertinggi. Misal minyak Rp11 ribu per kg, gula Rp12.500 per kg, dan beras Rp9.000 per kg."Untuk bawang itu dijual sekitar Rp40 ribuan per kilogram," lanjut Bakhtiar.Bulog menyiapkan 4.000 kg gula yang didapat dari berbagai mitra. Sedangkan stok beras diambil dari gudang. Bakhtiar mengatakan stok beras mencukupi kebutuhan 6 hingga 7 bulan ke depan."Untuk stok daging kami mendatangkan daging kerbau beku sekitar dua ton ke Palembang yang nantinya akan dijual Rp80 ribu per kilogram," pungkasnya.Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo memastikan akan langsung ke lapangan. Ia akan mengecek harga pangan dan ketersediaan stok di Pasar menjelang Ramadan."Nanti kami akan cek langsung ke lapangan untuk memastikan harga dan stok," katanya.Harnojoyo juga meminta setiap pedagang agar tidak melakukan penimbunan bahan pangan karena akan mempengaruhi stok."Kalau stok ada maka harga pun akan cenderung stabil. Jadi intinya pada ketersediaan stok," pungkasnya.(RRN)