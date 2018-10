Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 1 Kg Sabu

Batam: Irwan Saputra, 37, hanya bisa tertunduk di samping petugas Bea Cukai KPU Tipe B Batam. Wajahnya tampak lesu. Pria asal Jambi ini ditangkap di atas kapal lantaran membawa sabu seberat 1.043 gram.



Penangkapan terjadi di perairan Tanjungpiayu saat kapal KM Rizky Jaya I yang ditumpangi Irwan dicegat tim patroli Bea Cukai Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe B Batam.

"Kami menangkap tersangka saat menumpang kapal KM Rizky Jaya I. Kapal akan menuju Jambi," kata Kepala Bea Cukai KPU Tipe B Batam Susila Brata, Selasa, 2 Oktober 2018.Petugas langsung naik ke atas kapal dan memeriksa barang muatan penumpang. Saat diperiksa, petugas mencurigai tas milik seorang penumpang, Irwan Saputra."Kami periksa satu per satu. Begitu kami periksa tas penumpang berisial IS, di dalamnya ditemukan bungkusan berisi serbuk putih menyerupai methamphetamine atau lebih dikenal sabu," ungkap Susila.Irwan tak berkutik. Dia tak bisa kabur karena sudah dikepung patroli Bea Cukai bersenjata. "Sabu dikemas rapi, beratnya 1.043 gram," ujar Susila.Sabu itu rencananya akan dibawa tersangka ke Jambi. Kapal kayu tersebut akan sandar di Pelabuhan Nipah Panjang. "Dia (IS) akan menyerahkan barang bukti tersebut kepada seseorang di Jambi. Nanti akan dikembangkan oleh BNNP Kepri," ujar Susila.Irwan sesekali menatap jauh barang bukti sabu yang disita Bea Culai. Ditanya berapa upah yang dijanjikan kepadanya membawa barang itu, pria ini sejenak bungkam. "Pembicaraanya belum sampai ke sana karena barangnya belum sampai," akunya.Dia sudah lima kali masuk ke Batam. Namun baru kali ini membawa narkoba. "Saya dapatnya (sabu) dari seseorang bernama UD. Kami bertemu di hotel di kawasan Nagoya Batam," akunya.Kabid Berantas BNNP Kepri AKBP Bubung Pramiadi menambahkan, pihaknya sudah mengetahui identitas pemesan sabu tersebut di Jambi. "Kami sudah mengantongi identitasnya. Sekarang dalam pengejaran di lapangan," ujar Bubung.(ALB)