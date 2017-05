Tim Saber Pungli Kepri OTT Pegawai Kantor Pelabuhan Batam

Metrotvnews.com, Batam: Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Kepri menangkap seorang oknum pegawai Satuan Kerja (Satker) Kantor Pelabuhan Laut Batam dalam kasus pungli, Senin 8 Mei 2017 sekira pukul 15.30 WIB.



Oknum pegawai yang diketahui berinisial AS itu ditangkap Tim Saber Pungli di area parkir Hotel Planet Holiday, di kawasan Jodoh, Kecamatan Batuampar, Batam. Dia dicokok sesaat setelah tiba di parkiran hotel tersebut.

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap AS berawal dari informasi yang diperoleh Tim Saber terkait dugaan pungli oleh oknum Satker Kantor Pelabuhan Laut Batam di kawasan Nagoya City Walk.Anggota tim langsung melakukan pengejaran. Di lokasi, polisi hanya berhasil menangkap pihak yang diduga memberikan uang, sedangkan AS diketahui sudah meninggalkan lokasi menuju arah Jodoh, Batam.Tak ingin buruannya kabur, Tim Saber Pungli beranggotakan Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif dan Kompol Budi mengejar pelaku. Mobil yang diburu ternyata mengarah ke area parkir Hotel Planet Holiday di kawasan Jodoh.Sesaat setelah memarkir kendaraannya, AS langsung dicokok Tim Saber Pungli. Hanya berselang beberapa menit setelah ditangkap, oknum pegawai Kantor Pelabuhan Laut itu langsung digelandang ke Markas Polda Kepri.Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga membenarkan bahwa Tim Saber Pungli Polda Kepri baru saja melakukan OTT terhadap oknum pegawai Satker Pelabuhan Laut Batam."Betul, Tim Saber Pungli telah melakukan OTT dan mengamankan 1 orang tersangka, untuk lebih lengkapnya besok akan kami konpres," kata Erlangga kepada Metrotvnews.com.Sebelumnya, Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian mengatakan bahwa Polda Kepri sudah banyak menerima informasi terkait maraknya pungli di Pelabuhan Batuampar Batam.Menindaklanjuti informasi tersebut, kata Kapolda, pihaknya langsung menurunkan tim untuk melakukan penelusuran sekaligus mengumpulkan kebih banyak infornasi."Kami sudah lama mendapat laporan soal dugaan pungli di Pelabuhan Batuampar. Kami kerahkan tim untuk menelusuri itu, bila ditemukan kami tak segan-segan menindak pelakunya," kata Sam kepada Metrotvnews.com usai menghadiri sebuah acara di Dataran Engku Putri, Batam, belum lama ini.(SCI)