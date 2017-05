Harga Sejumlah Komoditi di Batam Mulai Naik

Metrotvnews.com, Batam: Harga sejumlah komoditi di Batam mengalami peningkatan jelang Ramadan, Kamis, 11 Mei 2017. Harga bawang putih yang sebelumnya Rp30 ribu per kilogram (kg) naik menjadi Rp47-55 ribu per kg.



Selain komoditi bawang putih, beberapa komoditi lain seperti kentang, telur, ayam, dan sayur-sayuran juga mengalami lonjakan.

Pantauan Metrotvnews.com di Pasar Botania, Batam Centre, harga kentang misalnya, yang pekan lalu seharga Rp12 ribu per kg kini naik menjadi Rp17 ribu per kg. Ayam kampung yang sebelumnya Rp20 ribu per kg kini naik Rp27 ribu per kg.Harga telur ayam di pasar ini juga mengalami kenaikan. Telur ayam isi 12 butir yang sebelumnya Rp11.000 naik menjadi Rp11.800 hingga Rp12.000. Harga sayur-sayuran dirasakan warga paling terasa kenaikannya."Yang terasa saat ini sayur-sayuran. Sayur sawi yang biasanya Rp12 ribu per kg, sekarang mencapai Rp15 ribu. Bahkan pekan kalu sempat nyentuh harga Rp22 ribu per kg," kata Titin, warga Batam Centre di sela-sela berbelanja di Pasar Botania, kepada Metrotvnews.com.Selain sayur sawi, harga sayur bayam juga sempat mengalami lonjakan. Sebelumnya Rp8.000 per kg naik menjadi Rp14.000 per kg. "Semalam (kemarin) saya beli kentang, harganya sudah naik. Padahal pekan lalu Rp12 ribu per kilogram," kata Sri, warga Perumahan Botania, Batam Centre.Reza, pedagang sembako di Pasar Botania mengakui, harga beberapa kebutuhan, terutama sayur mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir. "Lonjakan harga dipengaruhi oleh distribusi yang kadang terhambat karena faktor cuaca. Kalau cuaca lagi bagus, harga komoditi biasanya normal," kata Reza.Umumnya, komoditi seperti sayur-sayuran, termasuk cabai dan bawang didatangkan dari Medan, Bukit Tinggi (Sumbar) dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Namun untuk harga tiga komoditi lainnya, seperti gula pasir, minyak goreng, dan daging beku masih normal.Harga tiga komoditi ini telah diatur dalam Permendag RI setelah dilakukan MoU antara asosiasi ritel dengan distributor. Harga gula pasir Rp12.500 per kg, minyak goreng Rp11.000 per liter dan daging beku Rp80 ribu per kg.Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian menegaskan bahwa Tim Satgas Pangan yang baru dibentuk di Kepri segera bekerja mengawasi ketersediaan pangan dan sembako di Kepri jelang Ramadhan hingga Juni nanti."Tim Satgas Pangan ini diharapkan mampu mengendalikan harga pangan di Kepri supaya tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga. Fungsi penindakan juga akan berjalan jika ada pelaku usaha atau pedagang secara sengaja menaikkan harga atau menimbun pangan," tegasnya, di Mapolda Kepri beberapa waktu lalu.(ALB)