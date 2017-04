Polisi Kantongi Ciri-ciri Pelaku Teror Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Makassar: Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengklaim penyidik telah mengantongi perkembangan yang signifikan dalam penanganan teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Tito mengisyaratkan penyidik telah mengantongi ciri-ciri yang mengarah kepada pelaku.



Tito menolak mengungkapkan lebih lanjut masalah itu. "Kami tidak sampaikan dulu informasi yang sensitif. Supaya pelaku tidak kabur," kata Tito usai meresmikan pengoperasian ruang kendali kamera pengintai di Markas Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 12 April 2017.

Tito mengungkapkan, sejauh ini proses penyidikan kasus Novel berjalan baik. Upaya pengungkapan kasus melibatkan tim yang beranggotakan personel Kepolisian Resor Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri. Penyidik antara lain telah menggelar olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan sejumlah saksi."Kita tunggu saja hasil kerja tim," ujar Tito.Lebih lanjut, jenderal bintang empat itu mengatakan, Polri siap memberikan perlindungan kepada semua penyidik KPK. Hal itu sudah disampaikannya saat berkomunikasi dengan pimpinan KPK, beberapa waktu lalu."Polri siap support semua yang dibutuhkan. Termasuk memberikan pengamanan ketat kepada Novel yang dirujuk berobat ke Singapura," kata Tito.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga kuat berkaitan dengan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik teror ini.(ALB)