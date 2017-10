87 Yacht Daftar Sail Sabang

Metrotvnews.com, Sabang: Sebanyak 87 kapal layar (yacht) dari berbagai negara sudah mendaftar dan menyatakan ikut berpartisipasi langsung pada kegiatan nasional Sail Sabang, November 2017.



"Pemerintah menargetkan 100 kapal yacht ikut memeriahkan Sail Sabang dan saat ini ada 87 kapal yacht dari berbagai negara sudah mendaftar," kata Wakil Pelaksana Sail Sabang di Internal Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Fauzi Umar di Sabang, Selasa 3 Oktober 2017.

Ia menjelaskan, peserta Sail Indonesia dan Wonderful to Indonesia telah berjalan di Pelabuhan Lovina Bali dalam rangka Festival Lovina dan sejumlah kapal yacht sudah menyatakan keikutsertaannya pada Sail Sabang November mendatang."Kapal Celcius milik Miss Jacline dari Kanada dan Kapal Except One milik Yusoa dari Jepang telah mengibarkan Bendera Sail Sabang diatas kapal mereka," jelas Fauzi.Ia juga menyatakan, direncanakan sebanyak 87 kapal yacht tersebut akan melanjutkan pelayarannya menuju Karimun Jaya dan singgah di sejumlah destinasi wisata di Indonesia dan selanjutkan akan mengikuti Sail Sabang, Sail Malaysia dan terakhir Sail Thailand.Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Pemerintah Kota Sabang serta BPKS Sabang terus mempromosikan Sail Sabang yang akan berlangsung dari 28 November sampai dengan 4 Desember 2017.Even tahunan nasional tersebut juga direncanakan akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2017.Walikota Sabang Nazaruddin juga Ketua Panitia Sail Sabang di sejumlah kesempatan mengajak semua pihak fokus untuk bersama-sama menyukseskan Sail Sabang."Saya mengajak semua pihak dijajaran pemerintah Kota Sabang dan seluruh rakyat Aceh ikut serta menyukseskan even Sail Sabang," ujarnya.Wali kota Sabang menyatakan, melalui Sail Sabang diharapkan destinasi wisata kepulauan paling ujung barat Indonesia lebih terkenal baik tingkat lokal, nasional bahkan Internasional."Melalui even nasional ini kami berharap destinasi wisata Sabang lebih terkanal dan muaranya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Sabang," tuturnya.(ALB)