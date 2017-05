Masyarakat Batam Tolak Penaikan Tarif Listrik

Metrotvnews.com, Batam: Ratusan masyarakat Batam berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Batam. Mereka menolak penaikan tarif listrik hingga 45 persen. Warga meminta Gubernur Kepri meninjau ulang keputusan itu.



Warga mengikat diri pada Aliansi Masyarakat Peduli Listrik (AMPLI) Batam. Mereka mulai turun ke jalan, Selasa 16 Mei 2017, sekira pukul 10.30 WIB. Beberapa perwakilan massa secara bergantian berorasi. "Kami meminta Wali Kota Batam turun menemui massa. Dengarkan aspirasi kami," kata orator.

Seorang warga Batam menandatangani kain putih menolak kenaikan tarif listrik batam, di deoan Kantor Wali Kota Batam

Koordinator AMPLI Batam, Said Abdullah Dahlawi, menyesalkan sikap Gubernur Kepri dengan tidak meninjau keputusan soal tarif listrik Batam. "Padahal pada aksi sebelumnya, di hadapan massa, gubernur menyatakan akan meninjau tarif tersebut agar tidak membenani masyarakat," ujar Said.Penaikan tarif listrik, kata Said, tidak tepat di tengah kondisi ekonomi yang tengah lesu. Perekonomian Kepri hanya tumbuh 2,5 persen, sementara angka pengangguran mencapai 100 ribu orang. Data Disnaker Batam menyebutkan tahun ini ada 90 pererusahaan yang gulung tikar."Belum lagi angka kemiskinan di Batam mencapai 50 ribu orang. Kondisi inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mengerek tarif listrik. Daya beli masyarakat menurun drastis," ujarnya.Kumalasari, warga Purna Yudha, Punggur, Kota Batam, mengeluhkan penaikan harga strum. Dia yang sebelumnya membayar tarif listrik Rp250 ribu naik menjadi Rp350 ribu."Kalau kenaikannya sekira 15 persen mungkin kami masih sanggup membayarnya. Tetapi ini kenaikannya mencapai 45 persen. Kami minta agar kenaikannya ditinjau lagi," kata Kumalasari kepada Metrotvnews.com.Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad yang menemui pengunjuk rasa mengapresiasi aksi damai masyarakat Batam. "Sikap Pemkot sama dengan sikap masyarakat. Kami juga telah meminta kepada gubernur agar meninjau tarif listrik tersebut," ujarnya.Amsakar mengatakan, Pemko Batam telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kepri agar dapat meninjau kenaikan tersebut, dengan pertimbangan kondisi ekonomi Batam yang sedang lesu."Kebijakan soal kenaikan tarif listrik ini ada di gubernur. Tapi besok kami rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD). Di rapat itu saya akan sampaikan untuk diajukan sebagai salah satu agenda pembahasan. Bila disetujui, kami akan berkirim surat lagi kepada gubernur," ujarnya.Sekretaris Perusahaan Bright PLN Batam Samsul Bahri menjelaskan, bright PLN Batam memberlakukan tarif baru tahap pertama untuk pelanggan rumah tangga, yakni R1/1300 VA dari Rp930.74 per Kwh naik menjadi Rp1.210 per Kwh, untuk R1/2200 VA dari Rp970.01 per Kwh naik menjadi Rp1.261 per Kwh, di atas 2200VA dari Rp1.436 per Kwh naik menjadi Rp1.508 per Kwh.Sedangkan untuk golongan S3, yakni pelanggan kelompok sosial komersial yakni 200 kVA ke atas dari Rp843 per KwH naik menjadi Rp 885 per KwH. "Penyesuaian tarif baru tersebut salah satunya karena adanya kenaikan Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik," jelas Samsul.Ia menambahkan, untuk penyesuaian tarif saat ini, persentase setiap pelanggan akan berbeda-beda sesuai dengan pemakaian masing-masing pelanggan. Namun, yang perlu digaris bawahi, kata dia, penyesuaian tarif listrik Batam masih lebih rendah 17,53 persen untuk golongan R1/1300 VA dari tarif nasional. Sedangkan untuk R1/2200 VA lebih rendah 14,02 persen dari tarif nasional."Jadi sekali lagi tarif di Batam masih di bawah tarif nasional dan pemerintah tentunya melihat asas keadilan bagi kemampuan daya beli konsumen,” pungkasnya.(ALB)