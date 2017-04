Dua Sindikat Narkoba Internasional Dituntut Penjara Seumur Hidup

Metrotvnews.com, Medan: Dua terdakwa pengedar narkoba asal Aceh Tamiang, Irwan, 33, dan Abdul Manan, 50, dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan, Selasa 24 April 2017. Keduanya dianggap bersalah menjadi kurir 38 kilogram sabu, 100 ribu butir pil ekstasi, dan 50 ribu butir pil happy five yang dibawa dari Malaysia.



"Meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan kepada terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup," kata JPU Aisyah di hadapan majelsis hakim di Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Erintuah Damanik.

JPU menyatakan, Irwan dan Abdul Manan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keduanya dinilai telah menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat lebih dari 5 gram.Irwan yang merupakan warga Desa Bandar Baru, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, dan Abdul Manan, warga Dusun Cahaya, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, Aceh, ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN), Selasa 18 Oktober 2016. Keduanya disergap di depan ruko Kompleks Perumahan The Imperium, Jalan T.B. Simatupang, Kelurahan Sunggal, Medan.Seorang rekan mereka, Jumari, 49, warga Desa Landuh, Rantau, Aceh Tamiang, ditembak dalam penyergapan itu karena melakukan perlawan. Dari dalam kendaraan yang ditumpangi ketiganya disita 100 ribu butir pil ekstasi, 50 ribu butir pil happy five, dan 38 kg sabu. Narkotika itu dikemas dan dimasukkan dalam 6 tas dan 1 koper. Ditemukan pula uang tunai Rp12 juta dan alat komunikasi.BNN menyatakan, narkotika yang dibawa dari Aceh Tamiang itu diduga diselundupkan dari Malaysia. Rencananya barang haram itu akan diedarkan di Medan, Jakarta, Kepulauan Riau, dan kota-kota besar di Pulau Jawa.Seusai pembacaan tuntutan, majelis hakim menunda sidang. Persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa. Sedangkan kedua terdakwa tidak memberikan komentar usai pembacaan tuntutan itu.(ALB)