Kapolres Bengkulu Bantah Aiptu BE Kabur

Metrotvnews.com, Bengkulu: Aiptu BE, polisi yang tak sengaja menembak anaknya sendiri di Bengkulu, tak melarikan diri. Tapi, ia shock setelah mengetahui putranya tewas di tangannya.



Demikian disampaikan Kapolres Bengkulu AKBP Andrian Indra Nurinta, Rabu 26 April 2017. Andrian mengatakan BE membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.

"Saya tegaskan yang bersangkutan (BE) tak melarikan diri. Ia hanya menenangkan diri setelah terguncang atas kejadian ini," kata Andrian di RSU Daerah dr Muhammad Yunus Bengkulu.Andrian mengaku sudah mengetahui lokasi keberadaan BE. Polisi juga memantau lokasi tersebut. Namun, proses pemeriksaan masih belum dijalankan. Sebab pihak keluarga meminta waktu untuk mengebumikan korban.Andrian mengatakan proses autopsi terhadap jenazah BG masih dilakukan di RSU Daerah dr Muhammad Yunus Bengkulu. Setelah autopsi, keluarga berencana mengebumikan siswa SMPN 2 Kota Bengkulu itu di Tempat Pemakaman Umum Karang Tinggi Bengkulu Tengah."Saya akan ikut menghantar almarhum ke rumah duka, bersama keluarga besar Polres Bengkulu," ujar Andrian.Penembakan terjadi pada dini hari tadi. BE bertugas sebagai Kanit Provos Polsek Ratu Agung Bengkulu.Kejadian bermula saat Aiptu BE mendengar bebunyian dari dalam rumahnya di Jalan Sumatera V, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. BE melihat sosok yang mencurigakan.Ia lalu mengambil pistol lalu menembakkan peluru ke arah sosok tersebut. Saat penembakan, suasana rumah gelap.Setelah itu, BE menyadari orang yang ia tembak adalah putranya sendiri. BG terkapar tak bernyawa di depan kamar.BE sempat membawa BG ke Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. BE juga menyerahkan pistolnya ke seorang kerabat. Pistol itu kemudian disita polisi sebagai barang bukti. Sementara BE meninggalkan rumah sakit untuk menenangkan diri.(RRN)