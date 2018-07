KPK Geledah Rumah Bupati Labuhanbatu di Medan

Medan: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu 21 Juli 2018.



Penggeledahan terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Kabupaten Labuhanbatu yang menjerat Pangonal Harahap. Sebelumnya KPK telah menggeledah kantor dan pendopo rumah‎ dinas bupati di Labuhanbatu.

"Didapatkan informasi bahwa tersangka Pangonal mempunyai rumah di Medan dan saat ini penyidik tengah melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan di Medan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.Tim KPK menggeledah rumah Pangonal sejak pagi. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Halaman rumah berukuran besar ini tampak ditutupi jerjak besi warna hitam. Tak terlihat aktivitas pemilik di rumah ini.KPK telah menetapkan tiga tersangka antara lain Pangonal Harahap, Umar Ritonga (orang dekat Pangonal), dan Effendy Sahputra (pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi).Umar Ritonga melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa, 17 Juli 2018, di depan Kantor BPD Sumut.Umar adalah orang yang ditugaskan oleh Pangonal untuk mengambil uang Rp500 juta dari petugas bank. KPK meminta Umar Ritonga menyerahkan diri dengan memberi tenggat waktu hingga 21 Juli 2018. Bila tidak maka Umar akan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).KPK menduga Pangonal menerima Rp576 juta dari Effendy Sahputra terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumut TA 2018 senilai Rp576 juta yang merupakan bagian permintaan Bupati sekitar Rp3 miliar.Diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp1,5 miliar sekitar bulan Juli 2018, namun tidak berhasil dicairkan.Tersangka pemberi suap adalah Effendy Sahputra yang disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Sedangkan tersangka penerima suap adalah Pangonal Harahap dan Umar Ritonga yang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.(SUR)