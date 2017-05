KPPU Batam: Harga Tiga Komoditas Sesuai Aturan

Metrotvnews.com, Batam: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Batam terlibat aktif mengawasi harga bahan pokok menjelang Ramadan. KPPU mengawasi harga tiga komoditas utama, yaitu gula pasir, minyak goreng, dan daging beku.



Sesuai kesepakatan asosiasi ritel, distributor, dan Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Yaitu gula pasir Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp11 ribu per liter, dan daging sapi beku Rp80 ribu per kilogram.

"Jika ditemukan ada yang bermain, bersekongkol, atau menetapkan harga di atas yang telah ditentukan, pedagang bisa dikenakan sanksi," ungkap Lukman kepada Metrotvnews.com, Jumat, 5 Mei 2017.Pelaku usaha ritel, pasar modern, dan pasar swalayan maupun pedagang harus mengikuti harga tersebut."Kami juga turun langsung ke lokasi. Salah satu pasar modern yang kami datangi adalah Hipermart. Kami ingin tahu langsung harga tiga komoditas tersebut, dan ternyata sesuai dengan edaran Kemendag," ungkapnya.Tidak hanya di Hipermart, harga tersebut juga harus berlaku di ritel seperti di Alfamart, Indomaret, dan pasar-pasar swalayan modern."Selain tempat-tempat tersebut, kami juga mendatangi distributor daging impor di Batam. Kami tegaskan agar jangan mamainkan harga. Jika pelaku usaha terbukti melanggar, izin perusahaannya bisa dicabut," tegas Lukman.Ia menambahkan, Satgas Ketahanan Pangan di daerah telah dibentuk. Satgas ini beranggotakan sejumlah instansi dan lembaga terkait, seperti Polri, Bea Cukai, KPPU, Disperindag, dan instansi terkait lainnya.Tim Satgas dalam waktu dekat mulai menyusun rencana aksi untuk memantau dan mengawasi langsung ketersediaan bahan pokok, harga, jalur distribusi, dan distribusi sembako di Batam.Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga menambahkan, Tim Satgas yang dibentuk di daerah akan segera mengawasi harga bahan pokok di wilayah Kepri jelang Ramadan.Masyarakat juga dapat berperan aktif melaporkan jika menemukan ada dugaan penimbunan bahan pokok dan permainan harga sembako oleh pelaku usaha maupun pedagang atau distributor.(SAN)