Mantan Bupati Nias Dituntut 8 Tahun Penjara

Medan: Mantan Bupati Nias, Binahati B Baeha dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utara, Kamis, 22 Februari 2018. Dia dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal ke PT Riau Airlines senilai Rp6 miliar.



"Menuntut dan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Binahati B Baeha dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp 200 juta dan subsider 5 bulan kurungan," kata JPU Hopplen Sinagakata dalam sidang.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Ahmad Sayuti, JPU juga membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp6 miliar, subsider empat tahun enam bulan penjara."Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," terang JPU.Menanggapi tuntutan itu, Binahati melalui penasihat hukumanya mengaku keberatan dengan tuntutan JPU dan akan mengajukan nota pembelaan (pledoi).Seperti diketahui, Binahati ketika masih menjabat sebagai Bupati Nias memberikan penyertaan modal dana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias tahun 2007 ke PT Riau Airline. Akan tetapi, kebijakan penyertaan modal yang dilakukan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.12-233 tahun 2006.Terdakwa bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Heru Nurhayadi selaku Direktur PT Riau Airlines saat itu membuat perjanjian kerjasama.Kebijakan penyertaan modal itu, dianggap menguntungkan Binahati. Terindikasi adanya korupsi pada penyertaan modal yang dinilai dilakukan secara ilegal di Pemkab Nias.Apalagi, ini diperkuat dengan tidak adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) antara Pemkab Nias dan PT Riau Airlines agar terjalin kerjasama yang legal. Sehingga tindakan Binahati menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6 miliar.(ALB)