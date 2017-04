Polisi 'Menghilang' setelah tak Sengaja Tembak Anaknya

Metrotvnews.com, Bengkulu: Seorang anak menjadi korban salah tembak yang dilakukan ayahnya sendiri di Bengkulu. Sebab, sang ayah yang merupakan anggota polisi mengira anaknya itu sebagai pencuri.



Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP Sudarno mengatakan penembakan terjadi pada Rabu dini hari 26 April 2017. Sekira pukul 04.00 WIB, Aiptu BE terlelap di rumahnya di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.

Tiba-tiba, BE mendengar bebunyian aneh di rumahnya. BE melihat sesosok manusia. BE curiga pencuri memasuki rumahnya."Kemudian terjadi penembakan," kata Sudarno di Mapolda Bengkulu.BE menembak sesosok mencurigakan itu dalam kondisi ruangan gelap. BE lalu menyalakan lampu. Ternyata orang yang ia tembak itu adalah BA, 14, anaknya sendiri. BA tewas."Benar, korban adalah anaknya sendiri yang diduga sebagai pencuri," lanjut Sudarno.Sementara BE kabur. Saat ini, polisi tengah mencari tahu keberadaan BE.Sudarno mengatakan penyidik tengah melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik juga menyita barang bukti berupa pistol.Namun hingga berita ini dimuat, Sudarno mengatakan BE belum menyerahkan diri. BE merupakan anggota kepolisian yang bertugas sebagai Kanit Provos Polsek Ratu Agung Bengkulu.(RRN)