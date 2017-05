Harga dan Stok Bahan Pokok di Manado Aman Hingga Lebaran

Metrotvnews.com, Manado: Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjamin tak ada gejolak harga dan stok bahan pokok saat bulan Ramadan hingga Lebaran nanti.



Kepala Disperindag Manado Jenny Warouw mengatakan, pihaknya telah turun lapangan untuk megecek harga dan stok bahan pokok.

"Kemarin dilakukan inspeksi mendadak (sidak) di Hypermart Manado Town Square (Mantos), Giant, Multimart dan gudang-gudang distributor. Hasilnya stok dan harga masih stabil. Masih aman untuk Ramadan hingga Lebaran," kata Jenny saat dihubungi Kamis, 11 Mei 2017.Jenny menambahkan, selain sidak pasar modern, pihaknya juga melakukan sidak di Pasar Bersehati Manado. "Saat sidak tak ada gejolak harga dan stok. Namun ini tetap kami pantau terus," terang Jenny.Pihaknya juga meminta kepada masyarakat agar tak perlu khawatir dengan kenaikan harga ataupun kelangkaan stok bahan baku yang kerap terjadi menjelang Ramadan hingga Lebaran."Tak perlu khawatir. Kami akan rutin melakukan sidak. Dan sidak akan dilakukan lagi dalam waktu dekat ini," tandasnya.Pantauan Metrotvnews.com pada Selasa 9 Mei 2017, di pasar tradisional Karombasan Manado, harga beberapa bahan pokok seperti gula, minyak, telur dan daging ayam mengalami penurunan.Penurunan harga bahkan sudah terjadi sejak tiga minggu belakangan ini. Misalnya harga gula pasir. Sebulan lalu masih Rp14 ribu per Kg. Sekarang turun Rp1.000 menjadi Rp13 ribu per Kg.Penurunan harga juga terjadi pada minyak. Sepekan lalu, harganya masih Rp13 ribu per Kg dan kini turun menjadi Rp12 ribu per Kg.Harga telur pun turun, namun bervariasi tergantung besar telurnya. Mulai dari Rp35 ribu, Rp33 ribu, dan Rp30 ribu per baki. Satu baki berisi 36 butir telur. Harga itu turun Rp1.000 hingga Rp2.000.Penurunan harga signifikan terjadi pada daging ayam. Dari harga bulan lalu dipatok antara Rp30 ribu hingga Rp35 ribu, kini dijual dengan harga Rp25 ribu per Kg.(ALB)