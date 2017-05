Polisi Sita Rp16 Juta Pungli Kepala Satker Kantor Pelabuhan Laut Batam

Metrotvnews.com, Batam: Polisi menetapkan Kepala Satuan Kerja (Satker) Kantor Pelabuhan Laut Batam, AS, sebagai tersangka kasus pungli. AS ditangkap Tim Saber Pungli Polda Kepri, Senin, 8 Mei 2017. Polisi menyita barang bukti uang tunai Rp16 juta, tiga ponsel, dan sejumlah dokumen.



Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian mengungkapkan, kasus dugaan pungli yang dilakukan tersangka terkait dengan pelayanan di Pelabuhan Batuampar, Batam.

"Ada istilah 'buka pintu' bagi perusahaan atau kapal yang ingin bongkar muat, nah istilah itu digunakan tersangka untuk memungut biaya. Untuk sekali buka pintu minimal Rp10 juta," ungkap Sam di Mapolda Kerpri, saat rilis kasus, Selasa, 9 Mei 2017.Sam menjelaskan, kejadian bermula ketika salah satu perusahaan jasa pelayaran, PT Lautan Jaya Sukses (LJS) mengangkut barang dari kawasan industri menuju Pelabuhan Batuampar, Batam.Setelah PT LJS mengurus sejumlah dokumen dan melunasi kewajiban jasa kepelabuhanan, tersangka meminta uang 'buka pintu' kepada pihak perusahaan jika ingin melakukan bongkar muat ke atas kapal."Yang diminta AS sebesar Rp10 juta. Akhirnya dibuat janji dan disepakati bertemu di samping Hotel Nagoya Plaza, Batam untuk menyerahkan uangnya," kata Sam saat didampingi Direskrimsus Kombes Pol Budi Suryanto dan Kabid Humas Kombes Pol S Erlangga.Tim Saber Pungli Polda Kepri bergerak ke lokasi. Di sana, tim hanya mendapati pihak pemberi suap. Sementara, AS telah meninggalkan lokasi setelah menerima Rp10 juta dalam pecahan Rp100 ribu. AS akhirnya ditangkap di samping Hotel Planet Holiday, Batam."Tim menggeledah dan ditemukan uang tunai Rp10 juta. Selain itu, tim juga menyita uang tunai Rp6 juta di dalam mobil tersangka. AS diamankan dan dibawa ke Polda Kepri," kata Sam.Selain AS, polisi juga mengamankan dua orang yang ada di dalam mobil tersebut. Keduanya berinisial FN dan MA. Kedua orang tersebut, sambung Sam, masih berstatus saksi karena dalam kasus ini AS berperan sendiri.Pihak perusahaan, kata Sam, juga masih berstatus sebagai saksi pelapor."Dia (AS) yang meminta uang, menjemput dan mengambil langsung dari pihak perusahaan. Dia yang turun tangan mengeksekusi sendiri," jelas Sam.Penyidik akan mengembangkan kasus ini untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain. Penyidik, tambah Sam, juga akan menelusuri perusahaan-perusahaan lain yang menjadi korban pungli dalam jasa pelayanan di pelabuhan Batuampar, Batam.Direskrimsus Polda Kepri Kombes Budi Suryanto menambahkan, dari pengakuan tersangka, setiap hari ada sekira 10 kapal yang melakukan bongkar muat di pelabuhan. Sebulan ada sekira 300 kapal."Artinya, kalau tersangka memberlakukan buka pintu untuk tiap perusahaan, kemungkinan ada pungli lainnya selain ini (PT LJS), namun belum bisa kami simpulkan karena masih dilakukan pengembangan," ujarnya.(SAN)