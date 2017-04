Polisi Tangkap Bandar Narkoba Terbesar Solok Selatan

Metrotvnews.com, Padang Aro: Jajaran Kepolisian Resor Solok Selatan, Sumatera Barat, menangkap bandar narkoba terbesar di daerah itu Indra alias In Songo, 47, di Sangir, Kamis 6 April 2017. Petugas nyaris menembak pelaku karena saat penangkapan ada informasi bahwa tersangka memiliki senjata.



Kapolres Solok Selatan AKBP Ahmad Basahil di Padang Aro, mengatakan In Songo juga merupakan buronan kasus narkoba. "Sekarang petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan informasi lebih jauh," katanya seperti diukutip Antara, Kamis 6 April 2017.

Setelah melakukan penangkapan, kepolisian dibantu TNI melakukan penggeledahan di rumah In Songo di Jorong Bariang, Nagari Lubuak Gadang Utara, Kecamatan Sangir. Penggeledahan dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 10.00 WIB dan polisi berhasil membawa barang bukti berupa sabu.Jumlah barang bukti belum diketahui karena polisi masih fokus memeriksa tersangka. Polisi juga masih memeriksa barang bukti dan akan melakukan tes urine terhadap tersangka.Saat penggeledahan, anak tersangka yang masih menggunakan seragam sekolah histeris ketika mengetahui ayahnya ditangkap polisi. Polisi beserta kerabat tersangka berusaha menenangkannya dan membiarkan ia melihat ayahnya.Pada 2015, polisi Solok Selatan menangkap istri tersangka, Sasma Yeni, 40. Saat penangkapan tersebut In Songo berhasil kabur. Saat penangkapan istrinya, In Songo mencoba menghalangi dengan mengejar memakai mobil Avanza rental.Ia menyerempet mobil polisi yang membawa istrinya hingga ringsek. Polisi yang terkejut kemudian menembak ban mobil pelaku sebanyak dua kali.Polisi berhasil menembak ban belakang mobil pelaku, tapi ia berhasil kabur dengan ban kempes tersebut. Kemudian, polisi yang melakukan pengejaran akhirnya menemukan mobil pelaku di Simpang Limau, Nagari Lubuak Gadang, Kecamatan Sangir, tetapi In Songo tidak ada di dalamnya.(ALB)