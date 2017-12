OK Arya Bakal Bersaksi Dalam Sidang Kasus Suap Kabupaten Batubara

Medan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan Bupati Batubara nonaktif OK Arya Zulkarnaen di Pengadilan Tipikor Medan. Dia bakal bersaksi untuk dua orang kontraktor, Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar, dalam perkara suap di Dinas PUPR Kabupaten Batubara.



"Petugas KPK sudah menginfokan ke kita soal OK Arya yang akan dijadikan saksi di Pengadilan Tipikor Medan," kata Kepala Rutan Klas IA Tanjunggusta Medan, Amintas Siburian, Rabu, 13 Desember 2017.

Dia menyebutkan, OK Arya akan dititipkan di Rutan Klas IA hanya sementara waktu, tak lebih dari satu hari. OK Arya akan memberikan kesaksian untuk terdakwa Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar pada Kamis 14 Desember 2017."Kemungkinan hanya satu hari sebagai saksi. Datangnya besok dan setelah itu dibawa ke Jakarta lagi oleh KPK," sebutnya.Dua rekanan proyek Pemkab Batubara, Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang, didakwa menyuap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen. Pemberian uang agar Bupati Batubara memberikan persetujuan terhadap pengaturan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Batubara.Terdakwa diancam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.(SUR)