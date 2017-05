Napi LP Lambaro Aceh Ditangkap Bawa Sabu Diluar Penjara

Metrotvnews.com, Banda Aceh: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menangkap satu orang bandar narkotika jenis sabu di salah satu rumah makan di Desa Siron, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. Pria berisial AS itu merupakan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lambaro.



Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol Eldi Azwar mengatakan AS ditangkap Senin, 8 Mei 2017. AS divonis hukuman lima tahun penjara dengan kasus yang sama. Sudah tujuh bulan ini AS tidak pernah berada di balik jeruji besi.

"Tersangka sudah pernah divonis 5 tahun penjara di tahun 2015 lalu, dan sudah menjalani hukuman selama satu tahun," ujar Eldi Azwar kepada Metrotvnews.com, Selasa 9 Mei 2017.Menurut pengakuan AS, dia bisa bebas keluar atas izin salah satu oknum sipir Lapas Lambaro berinisal R. Agar dapat keluar, AS harus menyetor uang Rp10 juta setiap bulan pada oknum sipir tersebut.Dari tangan tersangka, BNNP Aceh juga menyita satu kilogram sabu. Aidil memperkirakan tersangka merupakan bandar sabu jaringan internasional.R, oknum sipir yang memberi izin keluar AS, saat ini masih menjalani pemeriksaan. R belum ditahan. "Nanti jika ditemukan pelanggaran hukum akan kita proses sesuai hukum yang berlaku," ujar Eldi.(ALB)