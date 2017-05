Tim Satgas Antisipasi Kartel Pangan di Batam

Metrotvnews.com, Batam: Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepulauan Riau akan memantau dan mengawasi secara langsung harga komoditi jelang Ramadan tahun ini. Dalam waktu dekat, Tim Satgas bakal turun langsung ke lapangan.



Ketua Tim Satgas Pangan Kepri, Kombes Pol Budi Suryanto mengatakan, Tim Satgas yang baru saja dibentuk segera bekerja untuk memantau distribusi pangan, ketersediaan, maupun harga di pasar, ritel, maupun pasar modern seperti hipermart dan lainnya.

"Kami akan aksi ke lapangan, memantau langsung ketersediaan pangan dan harganya. Anggota tim juga akan mengawasi distribusinya jangan sampai ada yang bermain atau sengaja menimbun pangan," kata Budi, Sabtu, 13 Mei 2017.Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Kepri ini mengatakan, Tim Satgas beranggotakan lintas instansi. Di antaranya, Polri, Bea Cukai, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Disperindag Provinsi dan Kota/Kabupaten, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), dan instansi terkait lainnya."Setiap anggota tim akan mulai menjalankan fungsi dan tugasnya, memastikan pangan di Kepri, dan Batam khususnya tersedia. Terutama untuk tiga komiditi yang sudah ditetapkan harganya oleh pemerintah," ujarnya.Tiga komoditi tersebut, yakni gula pasir seharga Rp12.500 per kilogram, minyak goreng Rp11.000 per liter (kemasan khusus), dan daging beku Rp80 ribu per kilogram.Budi menegaskan, pelaku usaha, distributor, maupun pedagang tidak boleh menaikkan harga di atas harga yang sudah ditetapkan. "Bila ada yang bermain, termasuk menimbun pangan, akan ditindak tegas.Fungsi pengawasan, sambung Budi, juga akan lebih dioptimalkan untuk mencegah adanya kartel pangan yang dapat mengusai pangan sehingga bisa menyebabkan harga pangan melambung."Kami ingin memastikan tiga komoditi ini benar-benar tersedia dan harganya sesuai yang ditetapkan pemerintah. Kalau ada yang berani bermain, tentu akan berhadapan dengan Tim Satgas," tegasnya.(ALB)