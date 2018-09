Tarif Baru Tol Palindra Diberlakukan mulai Besok

Palembang: Pengelola memberlakukan tarif baru untuk tol Palembang-Indralaya pada Jumat, 21 September 2018. Pengelola pun menyosialisasikan tarif tersebut kepada pengguna jalan tol.



Kepala Cabang Operasional Tol Palindra, Darman Edison, mengatakan tak ada penaikan tarif tol. Sebab, selama ini pengendara membayar tol dari Palembang menuju Pemulutan. Sedangkan Pemulutan hingga Palindra masih gratis.

"Selama ini hanya di seksi I yakni gerbang tol Palembang dan gerbang tol Pemulutan yang berbayar. Sekarang kita akan memasang tarif tol pada gerbang tol Palembang hingga gerbang tol Simpang Indralaya," kata Darman di sela-sela sosialisasi tarif tol Palembang-Indralaya, Kamis, 20 September 2018.Darman mengatakan, pada 1 Januari 2018, tarif tol dipasang di gerbang Palindra. Namun tarif itu berlaku untuk jalur tol Palembang hingga Pemulutan. Tarif itu berlaku hingga 20 September 2018.Adapun tarifnya yaitu Rp781 per Km untuk golongan 1, Rp1.106 untuk golongan II, Rp1.497 untuk golongan III, Rp1.888 untuk golongan IV, dan Rp2.278 untuk golongan V.Sementara pada 21 September 2018, tarif baru diberlakukan untuk jalur tol dari Palembang hingga Indralaya. "Jadi, tidak ada kenaikan tarif tol," ujar Darman.Tarifnya yaitu:- Golongan 1, Rp991 per Km- Golongan II, Rp1.367 per Km- Golongan III Rp1.367 per Km- Golongan IV Rp1.822 per Km- Golongan V Rp1.822 per KmDarman mengatakan sebanyak 14 ribu kendaraan yang melintasi tol. Ia memprediksi jumlah tersebut menurun hingga 50 persen usai pemberlakuan tarif."Namun, kami yakin shocking bagi pengendara setidaknya hanya satu minggu. Setelahnya, akan kembali seperti biasa. Karena tol ini menjamin kelancaran, keamanan dan kenyamanan," ungkap Darman.Sementara itu, Manager Pelaksana Pembangunan Tol Palindra Toni Haryadi mengatakan, fisik tol untuk keseluruhan sudah 100 persen, utamanya jalur utama tol Palindra. Hanya saja, saat ini fokus pada pintu keluar tol KTM Rambutan sepanjang 1 kilometer."Saat ini masih penimbunan lahan usai divakum, nantinya kita akan selesaikan pekerjaan pada jalan. Kami optimis bisa selesai pada Oktober nanti. Dilanjutkan dengan pengerjaan pos gerbang keluar KTM Rambutan. Desember secara keseluruhan sudah selesai dan segera di lakukan uji kelayakan pada akses keluar jalan tol itu," tandasnya(RRN)