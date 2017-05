Jelang Ramadan, Harga Daging Ayam di Sumenep Mulai Naik

Metrotvnews.com, Sumenep: Harga daging ayam di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai merangkak naik. Penyebabnya karena permintaan kian hari semakin meningkat.



Harga daging ayam naik terpantau di Pasar Anom, pasar tradisional terbesar di Sumenep, ayam potong naik tiga ribu rupiah per kilogram (kg), sedangkan ayam kampung naik lima ribu rupiah per kg.



Seorang pedagang, Hawiyah, menuturkan permintaan daging mulai meningkat, sehingga berdampak pada tingginya harga jual. Daging ayam potong yang sebelumnya Rp28 ribu, kini naik menjadi Rp30 ribu per kg. Sementara daging ayam kampung yang semula Rp65 ribu, kini naik menjadi Rp70 ribu per kg.



“Menjelang puasa ini, lumayan ramai pembeli,” kata Hawiyah, Jumat 5 Mei 2017.



Menurut Hawiyah, permintaan meningkat dari konsumen sejak akhir April hingga sekarang, karena bertepatan dengan bulan Syakban. Biasanya, setiap memasuki bulan ini permintaan daging meningkat, karena masyarakat di Madura banyak menggelar selamatan. Permintaan daging ayam itu diyakini makin meningkat hingga Ramadan nanti.



“Harga daging ayam juga akan berangsur naik,” ungkapnya.



Sementara pembeli, Neni, mengaku naiknya harga daging ayam masih wajar. Meski begitu, dia berharap ada campur tangan pemerintah, sehingga harga daging ayam terkendali, dan kenaikan harga tidak sampai mencekik.



“Karena kalau dibiarkan, kenaikan harga kebutuhan, termasuk daging ayam, benar-benar akan meresahkan masyarakat seperti kami. Setidaknya rutin menggelar operasi pasar,” ujarnya.

(ALB)