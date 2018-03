Polisi Kembali Tangkap Terduga Anggota MCA

Medan: Polisi kembali menangkap salah satu tersangka yang diduga anggota grup penyebar hoaks, Muslim Cyber Army (MCA), BG, 35. BG yang ditangkap di Medan langsung dibawa ke Bareskrim Polri, Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.



BG ditangkap pada Minggu, 4 Maret 2018 di Dusun VII Kampung Jati, Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Sergai. Warga Jalan WR Supratman Gg.Berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan ini diduga menyebarkan pesan kebencian dan hoaks menggunakan akun Facebook bernama Bobby Siregar.

Sebelumnya, petugas Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri dan Direktorat Kamsus BIK menangkap empat anggota kelompok Muslim Cyber Army. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran mengungkap penangkapan pertama dilakukan pada Senin, 26 Februari 2018, sekitar pukul 06.00 WIB. Petugas menangkap ML di Sunter Muara, Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

Pada pukul 09.15 WIB, petugas menangkap RSD di rumahnya di Kecamatan Gabek, Kabupaten Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Selanjutnya pada pukul 12.20 WIB petugas kembali menangkap RS di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Polisi turut menangkap Yus di Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Jatinunggal Sumedang.

Keempat pelaku dijerat Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 33 UU ITE.

"Yang bersangkutan sudah dibawa Bareskrim Polri ke Jakarta siang tadi. Dia menyebar info hoax dengan menggunakan akun Facebook Bobby Siregar," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting, Minggu, 4 Maret, 2018.Rina mengatakna, BG ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Ia juga disebut dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).Motif BG dalam melakukan aksinya yakni, merasa terpanggil karena agam Islam telah dihina oleh akun-akun lain di media sosial. Ia juga mengaku tidak setuju dengan sejumlah kebijakan pemerintah saat ini.Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit HP Lenovo, satu unit HP Asus, dan satu buah KTP atas nama Bobby Agustiono."Dia dianggap melanggar Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau pasal 45 a ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008," jelas Rina.(DMR)